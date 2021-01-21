交往時甜甜蜜蜜，一分手卻反目變成仇人，新北市一名男子阿星（化名），與女友夢夢（化名）交往時，曾經趁著夢夢睡覺時，偷拍對方的裸露胸部，結果兩人分手後，阿星因為內心憤恨不平，將偷拍胸部照片傳給夢夢媽媽看，夢夢知道後氣炸提告求償。

根據判決書，2019年2月至3月，阿星與夢夢交往並且同居，某天阿星趁夢夢睡覺時，偷偷拍下上空照片，原本是想要私藏，結果4月時兩人就分手，阿星不滿無法繼續交往，同年7月透過臉書，將偷拍的照片傳給夢夢媽媽。

夢夢媽媽看到照片也相當傻眼，馬上向女兒告知，想不到阿星一分手就變成恐怖情人，決定報警提告。審理此案時，阿星對偷拍、轉傳等犯行坦承不諱，法官勘驗相關證據，包括隨身碟、對話紀錄截圖等，確認阿星犯行。

另外，法官審酌阿星不滿夢夢要求分手，採取不理性方式處理感情，罔顧他人隱私，造成夢夢心理不安、恐懼，但阿星犯後態度尚可等，最後依竊錄身體隱私部位罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

(中時新聞網)