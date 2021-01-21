民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，遭民進黨批評是國民黨造成政治對立所致，但兼任民進黨主席的蔡英文總統，昨卻在民進黨中常會要求面對罷捷要有態度。國民黨主席江啟臣今天批評，民進黨與蔡英文總統又讓人感覺雙重標準，在防疫出現重大危機之際，蔡英文竟在中常會上討論如何守下罷捷案，而非守住防疫這一局，令人遺憾與失望。

江啟臣表示，王浩宇罷免案過關時，民進黨指稱政黨介入的結果，結果蔡英文率先出面說民進黨要守下黃捷這一局，更何況黃還不是民進黨員，實在搞不清楚民進黨的標準在哪。

江啟臣認為，現在防疫出現重大危機，此時此刻一個由蔡英文主持的執政黨中常會，不是在討論如何守住防疫這一局、補防疫上的漏洞，居然把重點放在如何守住黃捷罷免案這一局，相當令人遺憾與失望。

江啟臣批評，目前第一線醫護人員需要政府龐大的國家資源幫忙，蔡政府能否拿出更具體實質資源，更有效的策略作法、防疫作為，這才是當前國人認為政府應優先做的事，結果蔡卻用政黨、國家機器、資源要來介入罷捷案，這相當不恰當。

(中時 )