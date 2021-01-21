對很多人來說，化妝台是每天陪伴自己化妝和保養時光的好夥伴，不過許多人卻不知道化妝台的風水禁忌，化妝台的大小不是重點，重要的是擺對位置，以及桌上的擺設。很多人會在廁所化妝，風水上這是絕對的禁忌，因為廁所汙穢，所以會帶來不好的運氣。

一張好用的化妝台可以讓自己每天順心如意，因此化妝台的擺放位置與注意事項就相對重要了，運勢命理網站「旺好運」提醒，要是擺到不好的方位，可能會引發破財、犯小人、爛桃花等危機！

以下是化妝台擺放的注意事項：

1.化妝台背向房間門口、或直接面對廁所：容易犯小人

2.化妝台背後無依靠，或是靠著窗、廁所：沒有貴人，感情沒有依靠

3.化妝桌斜放：容易招陰

4.化妝鏡直接照床：容易有爛桃花

5.化妝鏡直接照窗：容易識人不清

6.在廁所化妝：容易溝通不良、也有可能損害健康

7.化妝桌上堆放過多雜物：容易沒地位

8.化妝台被樑壓：容易有感情債，生活中有許多壓力

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(中時新聞網)