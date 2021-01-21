民眾到市府洽公，務必全程配戴口罩。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，台中市政府全面升級防疫措施，洽公民眾進入市府及所屬各機關，除須全程戴口罩、量測體溫、實聯登記及消毒雙手；22日起進入市政大樓更將全面採用「防疫追蹤溯源實名登記APP」，民眾可事先在網路註冊取得專屬QR Code，或攜帶身分證由現場服務人員掃描背面條碼完成註冊，供各機關人員掃描即可完成實聯登記。

秘書處說，市府升級防疫措施，實聯制全面採用「防疫追蹤溯源實名登記APP」，為加速民眾實名登記流程，民眾可事先至APP網頁( https：／／tccgov.tw／ )完成註冊，以手機驗證取得專屬QR Code，也可攜帶身分證由服務人員直接掃描背面條碼完成註冊，之後在市政大樓洽公僅需出示手機QR Code及身分證背面條碼供各機關人員掃描，即可完成實名登記。

市府為加強預防疫情進行「1樓以下出入口部分區域管制」，民眾及員工須從台灣大道市政大樓惠中樓及文心樓1樓出入口、B1惠中樓兩側電梯及文心樓川堂側電梯、B2惠中路及文心路側電梯進入；陽明市政大樓從陽明街前門(北側)、後門(南側)與地下停車場出入口進入；另物流、外送及郵務人員統一至1樓「物流交付區」交貨。

秘書處強調，市政大樓持續加強防疫措施，依疫情發展滾動檢討，民眾若非必要親至現場洽公，可多利用線上申辦系統或電話洽詢，減少出入公共場所，降低疫情風險，維護自身健康。

(中時 )