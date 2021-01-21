大數據新創公司Vpon 21日宣布，延攬前IAB東南亞及印度主席Joe Nguyen及Multiverse Partners創始人兼總經理Basil Chua，正式加入成為公司顧問，協助推動東南亞市場發展及拓展亞洲市場。兩位顧問皆在亞太的媒體、廣告、數據、旅遊，及電子商務領域擁有豐富經驗。

東南亞目前擁有5.8億人口、4億網路使用者，是已成為驅動整體經濟與數位經濟成長的引擎。在後疫情時代，預期2025年前東南亞的電子商務規模將達到172億美元，網路媒體商機也將突破35億美元。線上旅遊的複合年均成長率將大幅提升33％。Vpon表示，看好此一趨勢，將積極啟動布局東南亞市場

對於延攬Joe Nguyen與Basil Chua作為新顧問加入，Vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓表示，Joe Nguyen與Basil Chua在商業拓展、策略夥伴和數位創新的豐富經驗，必會為Vpon威朋帶來龐大價值，除能協助Vpon威朋拓展東南亞業務，更能鞏固其在亞洲大數據產業的地位。

(工商 )