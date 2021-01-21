為促進Bio與ICT產業跨域交流合作共同進軍國際巿場，行政院科技會報辦公室於20日召開「智慧醫材法規與臨床試驗交流會」，邀集台灣電子資通訊科技大廠、AI數位新創公司、醫療院所與國際藥廠領袖代表，及推動台灣精準健康方案之相關部會，由智慧醫材產品開發跨域合作經驗談為起點，搭起台灣科技業與國際藥廠異業交流之橋樑，推動創新智慧醫材產品上巿，前進國際巿場。

行政院科技會報副召集人暨科技部部長吳政忠去年十月召開「智慧醫療創新實驗法規沙盒」產業座談會集思廣益後，政府將逐步規劃智慧醫療相關政策，以強化跨部會串接。

隨著衛福部將於今年成立醫材諮議小組與智慧醫材專案辦公室，再搭配經濟部之標竿案例研發補助機制與科技部之創新扶育，共同成為BIO-ICT產業創新的重要推手。

吳政忠表示，人工智慧、5G的技術突破及COVID-19疫情的推波助瀾，將加速實現全齡精準健康之願景，建構精準健康戰略產業，將是未來10年最具國際競爭力優勢，也是取得全球發展先機關鍵。政府推動的「5+2產業創新推動方案」特別強調完善醫材與智慧醫療產業發展環境及建構創新生態系。

為顯示政府可作為廠商後盾，這次交流會包括衛福部、科技部及經濟部皆派員出席。會中，特別邀請到宏碁智醫總經理許銀雄與台灣諾華商務模式整合處長蔡涵如分享共同合作之智慧醫材-「眼科AI輔助診斷軟體」成功取證經驗，並請衛福部食藥署簡任技正吳亭瑤介紹智慧醫材管理法規，讓與會者借鏡與交流。

吳政忠說，台灣科技廠商立足全球，具有大量數據處理與資通訊量能，國際藥廠具有國際行銷通路、法規、臨床試驗與生醫專業，兩者優勢互補，合作開發新興智慧醫材，而台灣更有聞名全球的臨床醫療體系，是創新智慧醫材最佳的試驗場域，可協助產品落地問巿後，並由國際藥廠擴散至全球巿場。

(工商 )