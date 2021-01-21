2020年疫情衝擊讓公益團體進入募款嚴冬，HAPPY GO堅持抗疫送暖，透過多元管道號召千萬卡友捐點傳愛，全台唯一的「陪你一起走」公益捐點平台，全年愛心捐點總數與人數逆勢成長，捐點總數較去年成長6成以上，突破3600萬點大關，雙雙創下公益捐點平台創立以來的最高紀錄。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，2020年疫情不只影響全球產業，也衝擊公益團體的經營與募款，HAPPY GO除了發展出更具廣度的公益專案，年底也透過精準的會員大數據，透過包括雙向簡訊、EDM和HAPPY GO App等多元溝通管道向全台千萬卡友勸募。

根據HAPPY GO觀察，每逢年底點數即將到期都是公益捐點的高峰，11至12月成長幅度最顯著，去年每月透過「防疫不忘公益」等多元EDM與卡友溝通，更將公益數位化，不定期於HAPPY GO App推出限定愛心商品或抽獎小遊戲的捐點機制，有效促使1至10月捐點量較前年成長2成；年底精準篩選尚有到期點數的卡友，發送可互動的雙向簡訊提醒卡友點數即將過期，也有效提升捐點成長高達7成。透過App帶動的數位化也有效活化愛心卡友的年齡層和區域分布，25歲至35歲的年齡區間，與中南部區域的捐點比例皆隨著App提供的數位體驗提升2成。

隨著農曆新年將至，HAPPY GO持續鼓勵卡友透過HAPPY GO App和官網愛心捐點或捐款，幫助麥當勞叔叔之家慈善基金會、瑞信兒童醫療基金會、喜憨兒基金會、唐氏症基金會、伊甸基金會、台灣世界展望會、家扶基金會、兒童福利聯盟文教基金會與中華社會福利聯合勸募協會等9大公益團體，在歲末年終為弱勢孩童注入暖流。

(中時 )