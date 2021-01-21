和美鎮路邊停車收費格都已經劃設完成，預計新春過後上路實施。（吳敏菁攝）

和美鎮路邊停車收費格都已經劃設完成，收費牌也經立起，預計新春過後上路實施。（吳敏菁攝）

新春過後，繼彰化市、員林市和鹿港鎮實施路邊停車收費後，住商密集的第一大鎮和美鎮，與美食聞名的北斗鎮，也要陸續上路，總共將提供上千個停車格，解決一位難求的窘境，和美鎮的收費標準，已經立起收費告示牌，每小時20元，北斗鎮則分路段訂不同收費標準。

和美鎮交通便捷，崛起成人口密集的住商大鎮，停車問題日益窘迫，不少人抱怨，黃金路段車位長期被佔據，完全沒有找到車位的機會，這次和美鎮公所配合縣府的推動，規劃收費路段為彰美路5段與6段、德美路、忠孝路與愛惜路，共99格，包括身障專用停車位7格、親子專用停車位3格，收費時段從上午8點到晚上8點，每小時收費20元。

目前收停車格劃設，關收費牌面的建置都已經完成，本預計元月就上路，但尚未報備縣政府，預計將在新春過後，進行收費公告後，就會開始實施。美和鎮民代表周君綾表示，和美停車太難，採取收費多數都認同，未來還盼持續就現況來檢討實施的路段。

北斗鎮即將實施收費也是人人叫好，因為北斗近年來不僅人口成長，北斗肉圓、米糕、高麗菜飯等無數小吃，更是遠近馳名，觀光客激增，停車卻成了惡夢，熱門的中華路，還曾創下一年開出千張違規停車的紅單，車位被長期佔據，對講求「翻桌率」商家不是好事情，規劃停車收費成了鎮民共同的期待。

北斗鎮公所指出，美食店家林立，不少還成了打卡勝地，違停告發也衝上全縣10大，亂象阻礙商機，這次大刀闊斧，在針對美食店家最多的中華路、光華街及復興路段周邊等，共增設901個汽車位和909個機車格，收費也將路段的熱門程度有所不同。

北斗鎮公所計畫在違停最嚴重的中華路、中正路、光華街，實施每小時收費20元，當日停車沒有最高限制；文苑路1段和宮後街的地政路、小市場停車場，每日最高收費100元；復興路、中山路1段、光復路和停一停車場等每日最高收費60元，其餘路段每天最高收費40元。

(中時 )