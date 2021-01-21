部份公園內也新設燈具，加強園區內照明。（林口區公所提供／李俊淇新北報導）

去年外籍女大學生在台南遇害的事件後，新北市林口區居民多次反應部份區域亮度不足，區公所會勘後發現，人行道樹木茂盛遮住路燈，昏暗環境導致危安因素增加，且鄰近多所學校，為保護社區安全，近日已將樹木修剪，並三民路、民族路及民權路等路段增設96盞腰燈，而公園增設29盞路，確保用路人安全。

林口區公所與新北養工處及林口警分局燈等相關單位日前辦理會勘，針對於民眾於社群媒體反映部分路段照明不足之情形進行現場勘查，由於樂活公園、扶輪公園、竹林段727地號等也有民眾反應園區光線不足，會勘結束後立即進行燈具增設。

湖南里長黃清龍表示，由於附近氣侯宜人，導致樹木生長較其他區快速，導致遮閉部份路燈，許多夜歸女子都會繞路而行，而入冬後，太陽下山時間偏早，學童下課可能天色已晚，新設路燈有助改善學生上、下學的交通安全問題。

林口區長藍品畯表示，路燈增設後已大幅提昇照明，未來將結合林口分局加強巡邏，及提供在地犯罪熱點設施做建議改善，並結合市府各單位辦理外籍學生人身安全講座，做好預防工作，守護新北市居民的安全。

(中時 )