台南市白河警分局24小時內尋獲楊姓農民被偷肥料。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市東山區楊姓農民將肥料放在人跡罕至的國道3號涵洞路旁，18日一早到場卻發現每包近40公斤的肥料被偷走20多包，台南市白河警分局東山分駐所員警獲報後，過濾監視器鎖定可疑車輛，循線至李姓嫌犯農田找到被竊的28包肥料，調查後將李嫌依竊盜罪移送台南地方檢察署偵辦。

55歲的李姓男子本身也是務農，17日深夜開車行經高速公路涵洞時，看見路旁堆疊了數十包有機肥料，因地處偏僻乃心生貪念，遂下車將28包肥料徒手搬上小貨車，載到自己筍園。

員警循線在24小時內查獲犯嫌，並通知及協助被害人將被竊之肥料包搬回，楊姓農民看著警方不畏難聞味道的將每包近40公斤之贓物肥料搬運發還，除感動再三外，也對警方立即破案之專業能力佩服不已。

李姓筍農沒有前科，因為一時貪念，為了價值約4000元的28包肥料而犯下竊盜罪，非常不值得。

白河警分局提醒民眾，年關將近，對於任何有價值之財物應妥善保管，以避免遭宵小覬覦；同時也呼籲民眾，若有發現可疑人、車，請多加留意，有需要可以撥打110報案專線，警方也會全面加強巡邏、守望之防竊勤務，保護大家財產之安全。

(中時 )