舞蹈家古名伸不想被定位成只能跳即興，京劇科班出身的導演李小平，則是要重拾演員表演，但不想讓人看見戲曲表演的痕跡，兩位國家文藝獎得主，首次攜手合作，同台演出新作《星圖》，李小平強調，「這就像『自廢武功』一樣，我們一起尋找創作的可能。」

李小平表示，這是一趟歸零的過程，大家都期待古名伸跳即興舞，但這次的舞蹈不是即興，「大家的想像裡，我應該會有京劇的身段和唱戲，但我希望觀眾完全看不見我身上的戲曲痕跡。」

《星圖》由邢本寧擔任編劇，故事描述生活上沒有任何交集的兩人，各自懷著失去親人的痛苦與罪惡感，透過已過世的第三人，找到生命的新出口。

舞台上只見散落一地的紙箱和一個白色大型木框，李小平和古名伸兩人穿梭其中，古名伸時而攤坐在地，回憶過往，瞬間起身以紅色緞帶遮住雙眼，開始起舞，表現劇中人情感。李小平則是與木框對戲，木框能壓垮他，卻也能任他攀爬。

古名伸表示，作為編舞家時，要一切歸零，是理所當然的事，「但作為舞者要歸零，等於是換一顆腦袋，像是小迷路一樣，是創作者的必經路程。」

她和李小平一起醞釀了3年，深刻領悟現代舞和戲曲，真的是非常不同的領域，因而可以互補，「舞蹈的表達是情感層面，特質是抒情寫意，無法直接表現文字要說的一座山、一條蛇，但戲劇可以補上這一塊。」演出將於1月22日至24日，在台灣戲曲中心小表演廳登場。

(中時 )