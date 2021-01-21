寒假起跑，遇上國內新冠肺炎疫情升溫，台南市教育局長鄭新輝說，寒假期間戶外教育以台南為優先，畢業旅行也不停辦，但畢旅地點請學校及早籌畫提送畢旅小組確認，依疫情隨時調整，校內寒假營隊、課輔照常，校外營隊若對象為非特定性，如無必要則建議取消。

由於台南市長黃偉哲主張不該對桃園落井下石，他昨晚重申，市府立場不會「避桃」，台灣防疫是一體的，不會刻意限制不能去哪一個縣市，市府各局處立場一致，至於學校畢業旅行、團體旅遊尊重各校自主。鄭新輝強調，師生活動未下禁令，而是呼籲希望能以台南為優先。

鄭新輝說，雖然台南市多數學校畢旅都已辦完，但仍有少部分學校沒辦，昨天在校長會議告知各校畢旅不停辦，但需慎選地點，期末戶外學習活動也盡量在台南舉辦。寒假期間校內營隊、輔導課程照常，只需要做好防疫即可，但若是校外營隊為非特定對象，若沒有非參加不可的必要，則建議取消。

鄭新輝說，目前學校防疫物資持續滾動式定期檢討，目前物資無虞，也提醒學校隨時盤點，如有不足應立即補充。此外，也請學校評估各項活動舉辦或參與必要性及風險性，非屬必要性活動宜改期或取消；必要性活動則採取室內100人、室外500人以上，應確實依集會活動防護措施及辦理原則規定辦理。

(中時 )