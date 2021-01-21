戴口罩時，聽不見又看不見別人說話嘴型，聽障人士的需求，不容忽視。口罩國家隊研發透明口罩以及自動化透明口罩機，預計在今年初實現量產，近期則率先捐贈2萬片給聽損社福、教育單位及國家兩廳院。

長期推動身心障礙福利的蒲公英聽語協會理事長謝莉芳表示，聽損者除了配戴輔具以外，溝通時非常依賴表情、讀唇的視覺線索。疫情開始之後，幾乎人人隨時戴著口罩，從視覺判斷訊息的線索一下子都沒有了。

謝莉芳表示，疫情間有聽損大學生向協會反映，老師改成線上教學，讓他上課遇到很大的困難，「喇叭傳出的聲音不是自然語音，接收也很吃力，還有老師全程不露臉，或都戴口罩，少了視覺線索讓他們無法上課。」因而促成透明口罩誕生。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情間前台工作人員也發現，因為戴著口罩，許多人溝通因此受限，「得知台灣康匠研發透明口罩時，也透過兩廳院長期合作，推動身心障礙福利的蒲公英聽語協會介紹，促成友善口罩的合作機會。」

首批透明口罩捐贈單位，還有蒲公英聽語協會、中華民國兒童慈善協會、嘉義市教育處、台北市啟聰學校、桃園市聲暉協進會、台灣手語翻譯協會等。

(中時 )