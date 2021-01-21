台中市楊姓高職生3年前就讀國中時，在校內施打流感疫苗後出現身體不適、雙腿無力，從此癱瘓，爾後依賴輪椅代步，衛福部審查患者病歷後，核發救濟金150萬元，家屬不甘，決定再向中央提訴願，台中市衛生局表示，尊重家屬決定。

據了解，楊姓學生因癱瘓，行動無法自如，3年來都靠輪椅代步，楊生媽媽辭去工作專職照顧兒子，也很痛心兒子只不過打個流感疫苗卻發生憾事，從看中醫、復健、心理治療，該做都做了，只希望喚回兒子的健康。

湯澡英說，楊姓男學生在2017年10月5日接種流感疫苗，11月腳麻，12月因下肢無力無法行走就醫，家屬在2018年6月向衛生局提出申請預防接種受害救濟，衛生局受理後，協助家屬向衛福部申請預防接種受害救濟。

湯澡英表示，衛福部在2019年7月審定救濟金150萬元，家屬也依規定在30天內提出訴願，行政院在2019年11月行文告知訴願結果仍維持原審定的救濟金150萬元，並告知若家屬對此決定不服，可在收到決定書次日起二個月內提起行政訴訟。

(中時 )