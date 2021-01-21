從去年11月以來，台股最大的驚奇，絕對是護國神山–台積電，從428元漲到今天歷史高點679元，不到三個月，狂飆了58%，股價走勢彷彿特斯拉化，一路衝鋒，沒有極限！就算從今年開始算，14個交易日，漲幅也高達28%，打趴一堆中小型個股的表現。護國神山搭上電動的順風車，股價是一飛衝天，連車尾燈都很難看到！

日前，台積電的法說會拋出驚艷全球的利多，資本支出再創新紀錄，公司預期從2020到2025年間，台積電營收年複合成長率可達10%至15%，總裁魏哲家也表示，台積電進入高速成長期。結果，隔天股價卻開高走低，蓋頭反壓收大長黑K，事後反思，當台股績優生釋出大利多，股價拉回時，應該是絕佳的上車機會。

台股創新高之際，有些人可能會說「站在風口上，豬都會飛」，不過現在的台股，絕不是配角而已，而是主角，全球都在搶晶片產能，台廠不僅站在資金的瘋狗浪上，更站在全球電子產業鏈的聚光燈下，5G手機、車用電子、高速運算（HPC）、人工智慧、物聯網、電動車等，這些產業要發展，若沒有台灣的關鍵技術，是成不了大氣候的，而台積電又是最重要的晶片代工龍頭，所以熱錢當然會進來力捧相關電子股。

因此，對於加權指數來說，沒有最高，只有更高，股民真的不用預設高點，一萬六、一萬八、兩萬點都只是結果而已，台股的基本面紮不紮實，公司展望能不能兌現，才是上漲中的過程與重點。連台積電這麼大的企業，全球市值排名第七大，超越阿里巴巴，僅次於臉書，股價都能呈現飆股的態勢，相關半導體族群和設備廠的走勢，絕對都大有可為，所以只要能選對族群，台股後勢依然可以偏多布局！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)