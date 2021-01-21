彰化縣長王惠美到慈愛教養院，發放福袋、加菜金給院生。（吳敏菁攝）

彰化縣超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資，彰化縣社工將親自到府。（吳敏菁攝）

寒冬冷、人心暖，彰化縣超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資，結合「伸仁紡織股份有限公司」及「全國麗園大飯店」共同捐贈年菜超過1000份，因全球疫情的影響，彰化縣社工將親自到府，一一送交給需要的家庭。

縣長王惠美說，歲末年終是感恩與回饋的時機，再次感謝同鄉會、善心人士、企業界、團體等，長期以來除了專注於自身的事業，也長年的回饋社會、關懷故鄉、幫助了許多弱勢族群，農曆春節將至，縣府也展開一系列的寒冬送暖活動，藉由資源調度、發放物資、機構加菜金、慰問等關懷行動，為弱勢送出溫暖。

世界彰化同鄉總會總會長徐慶松稱許，縣府首創將寒冬送愛的愛心年菜及物資等由社工員親自送至各弱勢族群的手中或社福單位，興和精密紡織董事長高溪川致詞表示，感謝彰化縣政府給予機會參與弱勢關懷，棉薄之力、不足掛齒。

伸仁紡織股份有限公司董事長白璨榮也表示，今年委託總鋪師準備了愛心年菜1千餘份，準備年菜是小，後續的配送人力資源才是頭痛。

王惠美也來到慈愛教養院，現場發放福袋、加菜金給院生，並前往關懷慰問獨居在彰化市的李奶奶，強調縣府在春節期間提供多項「不打烊」福利服務，如有需求都可撥打24小時不打烊的「1957福利諮詢專線」，單一窗口諮詢服務，提供及時關懷。

(中時 )