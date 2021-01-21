甘東蘭特地開直播介紹美食，卻遇到不良店家。

南韓一名正妹網紅甘東蘭(감동란)，在YouTube有頻道，平時也經常在IG曬出Cosplay的照片，大方展現她的火辣身材；日前甘東蘭到釜山一間知名餐廳吃飯，特地開直播介紹美食，卻意外錄下老闆和員工趁她上廁所，對她評頭論足還懷疑她沒穿內褲，全被網友聽到，甘東蘭更氣得和店家槓上。

19日甘東蘭在YouTube頻道開直播，提到自己多年前就聽過釜山的一間餐廳，特地從首爾搭車千里迢迢到這吃美食；甘東蘭當天穿了一套白色低胸合身洋裝，坐在鏡頭前傲人雙峰幾乎占據螢幕，十分震撼。

甘東蘭點了她一直念念不忘的鮑魚系列大餐，有鮑魚生魚片、鮑魚粥和鮑魚湯鍋，一一向大家介紹這些食物有多美味，也對送餐的店員講話相當客氣，不時都能聽到她讚嘆鮑魚有多好吃。

甘東蘭吃播穿著太性感，店家偷偷評頭論足全被錄下。(圖/ 摘自甘東蘭 YouTube頻道)

甘東蘭吃播穿著太性感，店家還懷疑她沒穿內褲，各種變態言論根本構成性騷擾。(圖/ 摘自甘東蘭 YouTube頻道)

直播中途，甘東蘭起身去上廁所暫時離席，她並沒有中斷錄影，沒想到突然傳來女老闆和員工的無禮對話，「那個奶…天啊」、「她到底是有沒有穿內褲？還是穿丁字褲？」、「天啊，這個瘋女人」、「穿這樣一點都不漂亮」。

後來甘東蘭回到座位，看了粉絲們的留言特地回放錄影聽老闆和員工怎麼批評自己，她聽完簡直快氣炸，表示自己根本被「性騷擾」，也直接去向老闆理論；儘管店家馬上道歉，但甘東蘭已經氣到吃不下去，執意起身結帳離開。

事後這段直播在當地引起熱烈討論，2天內已超過62萬觀看次數，大多數網友替甘東蘭抱不平，「她特地介紹店家食物多好吃，老闆怎麼能這樣對客人」、「拒吃這間店」、「這太過分了吧」；不過，仍有些民眾覺得甘東蘭穿著太露，不免被批評穿著和身材。

(中時新聞網)