新春開紅盤，雲林縣蔬果外銷簽約，百噸蔬果銷星、馬。（張朝欣攝）

雲林縣蔬果外銷獲大訂單，百噸蔬果銷星、馬，21日在雲林縣長張麗善及縣農業處長吳芳銘見證下，由雲林縣農會與民間農產公司簽署合作契約，超過100公噸的蔬果將陸續外銷到星、馬等地，為雲林蔬果外銷開出新春紅盤。

張麗善表示，此次簽約主要品項為柑橘、紅蘿蔔、美生菜、高麗菜等蔬果，首波將外銷50公噸的茂谷柑到新加坡，後續還有紅蘿蔔、芹菜、美生菜、高麗菜等，預計共有約100公噸的蔬果在3月底前銷往星、馬等地。

張麗善說縣府成立在地共同品牌「雲林良品」，透過官方嚴選、把關、輔導，讓雲林縣的農產品藉由品牌加持擴大行銷效果，除了國內的行銷推廣，更努力為外銷拓展通路，提供農民更多元的銷售管道，也讓世界各國享用到雲林高品質的農特產品。

宜捷威農產公司總經理林延蓉指出，近幾年台灣的蔬菜出口量穩定成長，品質深受各國喜愛，隨著農曆年節將屆，將帶動新一波買氣。目前公司已積極在雲林建置現代化大型理集貨場，佔地近2000坪，未來希望能協助雲林將優質蔬果外銷到更多國家。

吳芳銘強調，東南亞近年來經濟成長快速，對於優質農產品需求愈來愈大，此次透過縣農會與宜捷威公司合作打開東南亞市場，將雲林好東西與全世界分享，新、馬只是第1站，縣府將持續努力，透過國內外行銷，讓雲林良品推廣到東南亞以及其他國家。

(中時 )