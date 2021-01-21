鴻海集團旗下鴻齡科技公司城市團隊今天跨海拜會金門縣長楊鎮浯，就未來提供大數據資訊服務，合作打造金門智慧城市進行交流。

鴻齡科技城市團隊此行成員包括物聯網事業處總監簡志康、課長許雅雯、亞太電信部長林岳、資深專案副理林貴甫、永齡慈善基金會副執行長蔡沁瑜等人。

鴻齡科技團隊以台北市政府得標專案-台北市大數據資訊服務平台，以及亞太電信與鴻海科技就智慧城市應用建置成功個案為例，尋求與縣府合作在金門發展智慧城市的可能性。

雙方就建置智慧城市的重點領域包括5G智慧桿─WIFI覆蓋、文化宣傳、資訊交互；人流疏散、人流預測、熱點景點、人流引導、應急指揮、視訊監控、廣播找人、車流引導、電動車充電等；智慧觀光─人流統計、體溫偵測、智慧城市行動APP、AR導覽、保育動物路殺預警；智慧交通─智慧汽機車違規偵測、共享機車系統架構等進行交流。

縣府觀光處表示，縣府在2020年11月推出全國首創「金門行動旅服」PWA智慧觀光服務系統，相較於APP最大差別在於無須下載即可享有APP般的瀏覽體驗，即時獲得適時、適地的旅遊訊息，也將配合重大觀光活動於尚義機場發送迎賓簡訊，直接推送系統連結予抵金遊客，讓遊客一鍵即可進入體驗及取得在地近期熱門推薦內容，期待鴻齡科技對此提供更精進的作法。

同時為改善傳統問卷統計調查分析及推估方式的不足，縣府也期待藉由應用大數據及數位資訊技術，統計遊憩據點遊客人次、組成特性，並分析旅客數據資料，以掌握遊客人潮及人流輪廓，做為規畫觀光服務的參考。

(中時 )