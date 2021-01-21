財政部國際財政司指出，我國與英國稅務及海關總署（HMRC）洽商，台英雙方就「駐英國台北代表處與駐台北英國貿易文化辦事處避免所得稅及財產交易所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」第26條規定，達成稅務用途金融帳戶（CRS）資訊自動交換共識，預計2021年9月將進行首次交換。

目前我國已經和日本、澳洲、英國洽簽CRS協定，台灣金融機構必須在2021年6月底之前申報日澳英籍人士在台個人帳戶資訊，還有日澳英企業在台實體帳戶資訊（25萬美元以上），我國將於2021年9月與三大國交換CRS資訊，我國可取得台商與台企個人在日澳英三國同等帳戶資訊。

我國自2017年實施CRS制度，同時要求在台的金融機構自2019年起做盡職審查，區分海外人士帳戶，搭配洗防法需求做KYC（了解客戶背景）檢測，把境外人士帳戶資訊依國別逐一分類，未來一旦台灣與其他國簽署CAA（主管機關協定），金融機構即可在隔年6月申報其資料給財政部，我國9月再實施資訊交換，像2020年就是日本、澳洲兩國。

官員表示，2020年台版CRS僅交換日、澳個人在台高資產帳戶資訊（100萬美元以上）、企業實體帳戶，但2021年9月起交換範圍將擴大到個人所有帳戶、企業實體帳戶等。

(工商 )