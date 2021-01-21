恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣布推出全新CW641 Wi-Fi 6E三頻系統單晶片（system-on-chip；SoC），可在6GHz頻段運作，為Wi-Fi 6裝置的新時代奠定基礎，目前已進入提供樣品階段。

隨著傳統2.4GHz和5GHz頻段日益壅塞，美國聯邦通訊委員會（FCC） 和全球其他地區已核准使用6GHz頻段的1.2GHz未授權使用頻譜，其將改變Wi-Fi風貌。恩智浦推出的Wi-Fi 6E裝置可使用該6GHz頻段，並透過提供更高流通量、增加傳輸容量、可靠度，並改善延遲，擴展Wi-Fi傳輸容量。

CW641專為存取點（access point）和服務供應商閘道而設計，可在新6 GHz頻段將速率提升至4Gbps以上以及多用戶效能，進而提供更大傳輸容量並降低延遲，大幅改善Wi-Fi使用經驗。

為閘道器平台添加6GHz功能可讓服務供應商更有效率地跨裝置劃分可用頻寬，確保各種應用皆能享有最佳使用體驗。網狀網路回傳（mesh back haul）和雲端遊戲等關鍵任務、高頻寬、低延遲的應用都很適合移至6GHz，並釋出5GHz和2.4GHz頻段給其他頻寬較低的應用。

恩智浦全新推出的Wi-Fi 6E三頻SoC能完全發揮變革性的6GHz頻譜優勢，提升家庭網狀網路、串流高解析度音樂和影片、線上遊戲、視訊通話、數位下載、資料密集網路內容、以及無數其他使用情境。除存取點應用外，CW641 SoC也為跨消費性、汽車、工業、和物聯網的高效能Wi-Fi 6E應用奠定基礎。

(工商 )