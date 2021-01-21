避免財報空窗期過長，金管會21日公布，將分階段推動上市櫃公司在年度結束後75日內，提早公告自結獲利，即至少會有資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表等四表揭露，第一波是實收資本額100億元以上的公司，要在2022年3月中提前公告，初估有115家上市公司及4家上櫃公司要先上路。
第二波則是實收資本額逾20億元但不到100億元的公司，約371家上市櫃公司，將在2023年提早公告自結獲利，當年資本額逾百億元的上市櫃公司則要在75日內公告會計師簽證的年度財報；第三波則是全體上市櫃公司要在2024年開始，在年度結束後75天內要公告自結獲利。
證期局副局長郭佳君表示，目前已有90家上市公司及33家上櫃公司，會自願性提早公告自結獲利，例如金控公司等，但公告內容相對簡單，從明年開始的119家上市櫃公司提早在75天公告的自結獲利，至少會有四張簡表，其餘公告內容目前仍在討論中。
但若自結數字與會計師簽證的財報數字有重大出路，上市櫃公司亦要發布重訊澄清。
(工商 )
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