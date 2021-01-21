休兵一個多月，109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第三階段，今天起在台大綜合體育館進行最後一階段預賽，上季第9台體大「雙槍」林佳儀、杜亭萱各投進5記、3記三分球、同飆24分，雙寫本季個人新高，領軍97比63擊敗東南科大，跨階段2連勝，尋求重返睽違2年的六強複賽。

台體大大三射手林佳儀今天先發22分鐘，三分球7投中5攻下24分、9籃板、3助攻、2抄截，第1節一上來就飆3記三分球拿13分，首節台體大29比16先下馬威，早早鎖定勝局，第2、3節林佳儀又各進1記三分球各拿5、6分，末節輸贏早定，她與杜亭萱便留在板凳未再上場。

出身JHBL永和國中、HBL南山高中的林佳儀，單場5記三分球生涯最多，她說：「其實我是賽前感冒撐著，手感不錯是因休兵這一個月，我們密集跟幾支靶子隊練習賽，我勤練勤投外線，且今天第一場就找到手感。」

而身體不適，賽後由媽媽帶去看醫生治感冒，好明天得已健康出擊的林佳儀說：「最後3戰我們一定可以3連勝，因教練答應，這個階段如果全勝，要送我一件熱身球衣，舊的我穿破了，需要一件新的。」

台體前進六強並非不可能任務，今天奪勝後，假如後三戰能3連勝台北商大、台北大學、成大，預賽累計5勝6敗，目前3勝5敗的成大，最多也5勝（如果輸台體），比對戰台體有優勢，目前2勝5敗的台科，除非贏連贏北市大、台北大學、成大、台北商大、累計6勝，才可能晉六，因為台科輸過台體，假設只拿5勝，比對戰台體佔優勢。

台體杜亭萱準備投籃，今天對東南科大整場比賽搶下24分。（大專體總提供）

(中時 )