台南市政府消防局大內分隊21日在走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，吸引大小朋友參加。（南市府消防局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府消防局大內分隊21日在走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，吸引大小朋友參加。（南市府消防局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府消防局大內分隊21日在走馬瀨農場，舉辦擴大防火宣導活動，活動分成4大項目，包括「消牛尚大聲」、「牛轉乾坤對對碰」、「機智問答」、「疾速救援」等主題遊戲，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。

本次宣導除一般民眾外，當日也有許多學校、團體前來農場辦理活動，大內消防分隊也藉此難得機會，邀請大小朋友來闖關體驗活動，並講解防災知識。

其中，「消牛尚大聲」配合牛年到來，消防員以牛為主題，搞創意噱頭設計防災標語，透過分貝計，讓民眾加深各項防火、防災安全的重要性，讓居家安全更有保障。

救人不只需要勇氣，更需要專業技術。大內分隊的「疾速救援」也現場提供CPR＋AED教學，指導基礎的急救技能，讓民眾都對於CPR技巧及AED操作，都有更深層的認識。

「牛轉乾坤對對碰」則是將消防知識活用、並隱藏在圖形中，記住8組宣導主題後，試著找出隱藏在16宮格內相同的圖卡，也成為活動中熱門項目之一。

大內消防分隊長洪穰均表示，本次活動主要是推廣防災防火觀念，讓民眾透過基本的常識結合及思考應變，加強面對生活中各種突發災害的應變能力。

南市消防局第四大隊大隊長陳博文也呼籲民眾，自2021新春以來，已經發生許多重大死傷案件，對於日常用火及用電安全，應該要謹慎並且小心應變，尤其今年以來的幾波寒流極為寒冷，更需要注意一氧化碳中毒，期待在牛年大家能多一分防災準備，少一分生命財產損失。

(中時 )