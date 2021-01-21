台灣生物產業發展協會、資誠（PwC）聯合會計師事務所20日舉辦「生技小聚－證券櫃檯買賣中心戰略新板介紹」，我國透過整合生醫產業與資通訊科技優勢，讓台灣成為國際級生醫研發樞紐，邁向全齡健康願景。

為扶植台灣產業創新，櫃買中心規劃於2021年第三季在興櫃市場下增設「戰略新板」，目標產業鎖定六大核心戰略產業及「其他創新性產業」，其中包含生醫產業，預計將提供具潛力的新藥、創新醫材與其他新興生醫企業更多選擇進入資本市場。 台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳致詞時指出，台灣生醫產業擁有很好的技術和實力，但許多生醫公司離進入資本市場尚有最後一哩路要邁進，期盼戰略新板提供更多創新性企業進入資本市場的機會，並激起資金活水，讓更多投資機構、創投事業與專業投資人參與，引領投資人對台灣生醫產業關注。

證買中心副理林佩姻指出，櫃買中心以多層次市場架構協助生醫產業募資，統計截至2020年12月底，上櫃主板生技醫療類股共88家，2020年上櫃生醫類股募資金額新台幣150億元（包含IPO、SPO及發行公司債、不含海外存託憑證），募資金額較2019年成長51％；興櫃生技醫療類股共59家，2020年興櫃生醫類股募資金額53億新台幣，募資金額較2019年成長109％。

為扶植更多尚未進入資本市場之創新性企業，證買中心將於興櫃市場下增設「戰略新板」，公司需有兩家以上負有輔導責任之券商推薦，僅需簡易公開發行，無設立年限、獲利能力、股權分散等限制，未來戰略新板公司資訊揭露作業亦較現行興櫃一般板公司相關規範適度簡化。

此外，若創新性企業欲轉上櫃，應先轉至興櫃「一般板」至少2個月，並且登錄戰略新板及興櫃一般板的期間合計至少6個月，即可申請上櫃。林佩姻強調，戰略新板預計2021年第三季開板，未來興櫃市場將區分為「一般板」（參與者同現行興櫃市場）及「戰略新板」（買方限合格投資人）兩個交易板塊，打造生醫產業友善籌資環境及交易平台。

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師游淑芬指出，歷年來生醫類股占台灣資本市場IPO比例舉足輕重，依據櫃買中心統計數據及資誠彙整全球各交易所數據，2020年台灣生醫類股申請上櫃家數共計8家，占總產業申請上櫃家數比例高達38％，以家數占比而言，超越香港交易所主板19％與美國那斯達克34％，顯示台灣資本市場對生醫產業之重視程度。

2020年申請公開發行並已生效公司中更有16家屬生醫類股，其中8家已登錄興櫃，顯示2021年生醫資本市場成長動能強勁。戰略新板無疑為生醫產業邁向資本市場提供新航道，為發展中的創新性企業創造綠色通道，並透過登板過程的輔導健全企業體質、扎穩基底以開啟未來進入上市櫃市場之門。

(工商 )