大陸當紅女星鄭爽，因為捲入代孕棄養風波，慘遭廣電總局明文封殺，演藝事業徹底玩完。現在鄭爽更疑似被挖出微博分身帳號(小號)，該帳號不僅點讚鄭爽父親痛罵鄭爽前男友張恒是極品渣男，在交往期間出軌多次的文章，甚至還PO出了一張打上層層馬賽克的照片，撂話「211發原圖」，照片疑與張恒出軌一說有關。

鄭爽日前被爆出與張恒早在2019年美國祕婚，甚至還找上了代理孕母，想擁有兩人愛的結晶，未料後來兩人因分手撕破臉，讓鄭爽乾脆連小孩也不要了，還語出驚人地說：「孩子打不掉，X的煩死了！」引發喧然大波。

疑鄭爽小號PO出打碼照，想證實張恒出軌。(取自微博)

不過鄭爽父親鄭成華也有相當多的委屈，他直指錄音檔是斷章取義，痛罵張恒一家人全是渣，張恒更是極品渣男，不僅企圖騙取鄭爽錢財還出軌，「你知道渣男戀愛期間出軌了N次，手機裡還錄女生的不雅視頻，看到了這些哪個女孩熱戀期間能接受這個事實？他是不斷的要脅我們的，懂嗎？」

巧的是，大陸網友更發現一個疑似鄭爽微博的分身帳號，該帳號在昨(21日)晚間PO出了一張打碼照片，並寫下「2.11發原圖」，隨後又將照片刪除。不過就有網友仔細分析了這張打碼照片，發現照片應該是由10張照片組成，依稀可見一個男子躺在床上。

疑鄭爽小號的打碼照曝光，立刻引發大陸網友熱議，「她不敢發的，看樣子是裸照，發了就是犯法可以告她」、「在違法邊緣瘋狂試探」、「如果真的是出軌照片，那我只能說她對自己代孕棄養這件事真的毫無悔意」、「感覺這不是鄭爽小號，語言邏輯太清晰，一看就不是爽子」。

(中時新聞網)