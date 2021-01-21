思考過用什麼方式生孩子嗎？由新竹愛樂分整合服務有限公司、愛樂分工作室夥伴連結各項資源，1月24日於新竹市「森SPACE」舉辦「愛樂分新生開學系列」講座，從多元孕產支持，到讓寶寶有好眠，期望能協助更多孕婦、產婦找到適合自己的生產方式、迎接新生的到來。

此場系列講座先由生育改革行動聯盟祕書長陳玫儀主持，以多元孕產支持、「放眼全球－溫柔生產與家的幸福」，和助產師高嘉霙、國軍新竹地區醫院婦產科主任侯文健、海豚之道創辦人盧郁汶共同與談，暢聊順勢生產、溫柔生產與家庭故事。

芯凝療域工作室主持人、也是醫師的謝欣穎，則以「溫柔對待生命的初始」、「關於生產育兒，我們可以好好準備」為題，分享面對新生兒的來臨，自我的身心靈調適，以及各式準備。

系列講座還邀請「好眠寶寶．寶貝的睡眠顧問好眠師」 Peggy，以「順流寶寶睡眠法－溫柔養出好眠寶」帶領與會者認識新生兒作息、調整寶寶睡眠。

系列講座採取事先報名，預收300元保證金，將於參與講座、闖關遊戲後退還，愛樂分工作室也期望能支持更多家庭，從生命的最初，感到被支持的力量。報名連結：https：／／reurl.cc／EzqkZn。此活動為愛樂分整合服務有限公司執行2020年新竹市政府Sbir「孕產育兒創新照護服務模式計劃」的推薦活動。

(中時 )