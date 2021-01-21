新化警分局在回收廠找到剩餘的7.2公斤電纜線。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南山上區一間化工廠於1月14及15兩日凌晨4點多，接連遭小偷侵入，電纜線失竊多條，台南市新化警分局獲報後，經調閱監視器交叉比對多部車輛，隨即以車追人，黃姓車主稱當日借高姓友人使用，高嫌到案後坦承不諱，再咬出車主有一起去變賣電纜，兩人都被依竊盜罪函送偵辦。

警方表示，受理該案後，便積極調閱周邊監視器，但因該工廠所處較偏僻，監視器密度不如市區來得高，追查未果後，警方仍鍥而不捨至附近民宅內借調民間監視器，經交叉比對及分析多部車輛後，發現一輛黑色自小客車涉有重嫌。

警方立即以車追人，通知黃姓車主到案說明，黃姓車主稱當日車輛係借給高姓友人使用，警方再通知高姓友人到場，高嫌對侵入化工廠竊取電纜線坦承不諱，並稱是與黃嫌一同將電纜線拿去回收場變賣，所得7000元兩人平分，警方也在回收廠起出剩餘的7.2公斤電纜線。

新化警分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近，宵小猖獗，勿將私人財產置於外人隨手可得之處，如私人財物有異狀，應立即向警方報案。

(中時 )