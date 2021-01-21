迎接農曆春節採購旺季到來，百貨業界每年最受矚目的限量福袋，今年由於疫情持續升溫，台中百貨業者今年均採取預購策略，而業者看準國旅正夯，加上宅經濟發威，今年福袋大獎不約而同主打旅遊類大獎與實用家電！其中，搶先開賣新春福袋的中友與廣三SOGO，限量福袋已被預購完售；新光三越福袋1/27線上預購開搶、大遠百2/1起開賣，預料也將出現秒殺！

其中，新光三越台中店大年初一的新春福袋，以「牛轉好運花開富來」為主題，由台灣雕塑名家洪易創作，以各式花種呈現花開富來、花團錦簇，充滿福氣的迎春福袋。

新光三越台中店21日表示，今年福袋預計1/27上午10點起，在新光三越APP線上預購開搶！會員只要開啟APP，扣會員點數20點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購價值超過4,000元的福袋，限量500袋。

新光三越台中店強調，今年福袋總獎值超過300萬元，每袋價值超過4,000元，最大獎為市價68萬元的festaria GIA一克拉鑽戒；以及Bgreen BH2運動舒眠椅、台鈴eReadyfun 智慧雙輪電動車等500個實用大獎。

另外，新光三越台中店今年的新春福袋，特別規劃超過60組「暢遊台灣好幸福！貼星美食旅遊」等旅遊類大獎，包括台北大倉久和大飯店大倉菁英客房、山思雲想雙人同行體驗、星級料理黑毛屋極上套餐等獎項！

此外，台中大遠百「金牛送財新春福袋」預計2/1起至2/11開賣。台中大遠百表示，憑全館當日單筆消費滿888元發票+2,000元現金+HAPPY GO卡即可購買福袋，內容有2,200元商品券及福袋驚喜抽獎券1張，限量1,000份；2/12年初一下午2點舉辦福袋驚喜抽獎活動，最大獎是大遠百16.8萬的商品券。

另外，廣三SOGO百貨以18吋行李箱當福袋、限量650份，每袋總價值3,600元以上，內容獎項除了實用家電、iPhone手機、1萬元旅遊購物金之外，最大獎項為市價14.88萬元的OSIM天王按摩椅。廣三SOGO新春福袋21日搶先開放預購，果然吸引大排長龍的搶購人潮，650份福袋已被預購一空。

至於中友百貨獨家訂製「卡娜赫拉的小動物」2021版造型行李箱當成福袋，今年大獎包括市價近10萬元的eMOVING電動機車，以及金門雙人行及台東娜路彎大酒店、泰安湯悅溫泉會館住宿券等旅遊類大獎，還有禦寒家電等，內容物價值最低超過6,888元，單筆消費滿3,500元即可以1,880元購得，限量300袋日前已被預購一空！

(工商 )