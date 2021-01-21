龍華科大長期深耕產學合作，成立2座教育部產業菁英訓練示範基地，培養跨領域技職人才。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

年關將近，許多行業遭逢疫情衝擊，年終獎金縮水甚至泡湯，員工薪情不佳。而少子化導致生源減少，國內多校更頻傳裁員、減薪。龍華科技大學無畏少子化衝擊，在董事會全力支持下，近年不僅大手筆投資校園各項軟硬體建設、2018年就全面調升教職員工薪資，此外更發放各類激勵教師獎金，年年發放均破千萬元。

龍華科大校長葛自祥表示，各類激勵教師獎金包含獎勵教師推動實務教學、獎勵教師學術著作、產學合作、專利、技轉、教師指導學生參與競賽、考取證照等獎勵金，加上各系招生激勵獎金，去年全年就發出獎金近2000萬元，共有175名教師領取，表現績優教師個人獎勵金最高超過60萬元，連同原本1.5個月年終，形同領到7.5個月年終獎金，是國內私立大專院校中的優等生。

教育部去年底公布109學年度大專校院新生註冊率，新生總註冊人數較前一年度大幅減少1.2萬人，顯見少子化已造成嚴重衝擊。在全台技職校院普遍因應少子化趨勢縮減學生招生員額，龍華科大不僅沒有縮小規模，109學年度新生註冊率仍高達93.09％，在學生人數規模仍維持在5千人以上的私立綜合型科技大學中，排名全國第一；近3年平均註冊率為93.98％，亦為全國綜合型私立科大第一。

葛自祥說，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。連續3年獲得教育部高教深耕計畫補助超過1億元，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為目標，長期深耕產學合作，讓學生提前掌握產業趨勢。

該校近4年來陸續增聘92位教師成為新血輪，重賞之下必有勇夫，去年的產學合作金額突破3億元、新生註冊率更連年維持9成以上，全校學生總人數持續成長，2020年在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」、《Cheers》「企業最愛碩士生」調查，同時榮獲全國私立科大四冠王殊榮，並第3度入選《Cheers》全國Top 20辦學績效卓越大學，成為少子化寒冬下，少數逆風而上、辦學績優的科技大學。

「產業變化迅速，我們得跟得上，才能培養學生未來就業競爭力。」葛指出，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，期盼透過類產業環境工廠與業界同步的產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，有效達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」之目標。

不畏少子化浪潮，龍華科大近年持續投入資源優化師資設備及校園環境，新建學生宿舍、智慧圖書館、建置節能減碳設施，以精進多元辦學，提升教學品質。並陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興／龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」；iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場，整合物聯網與傳統產業之創新服務應用；建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，期望透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。

此外，龍華科大並運用AI、雲端等科技輔助教學，營造無邊界校園，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，讓學子隨時學習不受限。迎向2030年的「雙新」革命，龍華科大希望以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。

(中時 )