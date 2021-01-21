近日基隆市中正區碧砂漁港出現民眾使用帆布將涼亭圍住，並在裡頭歇息，警方接獲通報前往查看，發現1男2女因身上無足夠現金租房子，才暫時尋個棲身之處，社會處表示，若必要將先動用急難救助金協助。

據了解，3人因房屋租約到期，尚未找到新住所，先暫時棲身於碧砂漁港涼亭，恰巧遇上寒流來襲，加上港邊風勢較大，因此，使用帆布將涼亭圍起抵擋寒風，日前有民眾報警，員警立即到場察看，先是口頭告誡不得私自佔據涼亭，但眼見入夜寒冷，擔心3人身體健康狀況，立即通報社會處社工人員到場協助。

社會處21日進一步了解後，初步得知他們是朋友關係，皆已成年，平時在外打零工，先前已經找到續租房子，但因身上現金不足以給付押金，因此暫時躲在涼亭生活。社會處婦幼及救助科長許雅紋表示，目前已提供禦寒物資，已相約明日細談相關事宜，會依民眾需求給予協助，讓他們早日尋到住所。

(中時 )