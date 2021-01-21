科技部21日表示，將制定2021年至2024年的國家科學技術發展計畫，將調高再生能源發電長期占比，目前再生能源發電占比政策目標是2025年達20％，至於調高到多少，將由經濟部進一步研議。此外，也將推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」立法，培育半導體產業人才。

為達到永續目標，科技部指出，近期措施，包含啟動節電、能源管理及推動電動車等措施。同時發展循環經濟創新技術，創造綠色消費。

科技部21日在行政院會報告「第11次全國科學技術會議總結」。行政院長蘇貞昌指出，過去台灣是以「代工經濟」為主，未來除了要在既有產業創新的基礎上再升級，要全面走向「創新經濟」，一起驅動社會進步，科技也不再只是單一課題，而是要回應環境需求、社會變遷，並與產業連結。

蘇貞昌說，行政院也會從預算、政策、環境、人才，全面投入科技發展，請科技部儘速研提未來四年「國家科學技術發展計畫」，作為推動科技發展政策依據，後續也請各部會落實推動。

這次會議結論將從四大面向、推動17項因應作為。在經濟與創新方面，將擴散科研效益，加速產業轉型，支持國家核心戰略產業。並採取4項因應作為：建置驗證示範場域，促進中小型企業數位轉型；精進新創發展環境，提升國際能見度；調高再生能源發電長期占比，近期則啟動節電、能源管理與推動電動車；發展循環經濟創新技術，創造綠色消費。

在科研與前瞻方面，則回應社會需求，布局關鍵技術，維持全球創新地位。採取5項因應作為：基礎研究經費編列制度化，關注未來社會需求；布局產業前瞻技術，促成企業參與研發；跨部會推動量子科學研究，組成量子國家隊；聚焦具深遠影響力的議題，提升人文領域研究能量；設立學研中心，強化軍民通用科研。

在人才與價值創造方面，則推動跨域共融，活絡科研能量，厚植優質人力資本。採取3項因應作為，推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」立法，及成立相關研究學院；持續推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法；營造女性友善學術環境，提升女性修讀STEM（科學、數學、科技）領域比率。

在安心社會與智慧生活方面，將善用數位科技，增進全民福祉，打造安心安全的包容社會。 採取5項因應作為，建構兼顧合規與便利的資料基礎環境；公私協力，提升關鍵產業資安防護能量；推動先進網路建設，打造台灣成為亞太區數位空間的重要樞紐；強化健康數據基盤，發展全齡個人化精準醫療與大數據加值應用；加速生醫研究。

(工商 )