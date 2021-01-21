翁茂鍾案 檢審會待調查結果出爐再議處 19:452021/01/21 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢審會一度有意討論翁茂鍾案，但多數委員決議待重啟調查結果出爐後再討論翁案。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富商翁茂鍾案，涉及11名檢察官，法務部檢察官人事審議委員會21日的會議中，有檢審委員一度提出看法，不過，因法務部將不設底線重啟調查，多數委員決議維持討論檢察官考績的原議程，待調查結果出爐後再討論翁案。 檢審會21日的會議主要討論2020年度全國檢察官考績、職務評定事項，27日並加開臨時會繼續討論，不過，翁茂鍾案調查報告深受各界矚目，也被檢審委員提議是否提案討論，不過，法務部已定調重啟調查，多數委員決議待調查結果出爐後再討論翁案。 翁茂鍾案全律會發聲 要求司法院法務部完整說明 監院轟調查局 曲意迴護自己人 (中時 ) #討論 #檢察官 #翁茂鍾 #調查結果 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假交易詐貸2家銀行2.6億 綺瑩資訊負責人李語宸被約談 15:502021/01/21 社會 段宜康批館長槍擊案弄丟300萬名錶檢警包庇 新北地檢署回應了 18:302021/01/21 社會 隔離封邊境 僑外投資雙位數衰退 04:102021/01/21 財經焦點 法務部重啟調查石木欽案 鄭運鵬：支持擴大偵辦 12:232021/01/21 政治 翁茂鍾案法務部將沒有上限沒有底線 重新詳查 03:222021/01/21 社會 危險髮夾彎車禍頻傳 中市議長爭取闢便道 14:252021/01/21 寶島 心臟名醫陳識中等人利用健檢重複刷卡浮報健保費 依詐欺罪起訴 12:442021/01/21 社會 防理專A錢 金管會盯銀行做好3K 04:102021/01/21 金融．稅務 新北警遺失百萬名表證物 警政署：從嚴究辦、絕不包庇 19:502021/01/21 社會 石木欽案官官相護？ 時力爆：高檢署竟將調查報告機密列到2030年 12:252021/01/21 政治 女神陳妍希確定上《乘風破浪的姊姊2》 豁出去公開體重網驚呆 14:152021/01/21 娛樂 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 澎湖市場現稀有白腹魚 每公斤8888元天價標出 - 社會 - 中央社 女點鹹酥雞見份量給負評 老闆PO照自清 網一看傻：這樣180？ - 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 - 社會 男亂丟垃圾落跑闖紅燈遭輾斃 家屬怒告稽查員與駕駛結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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