富商翁茂鍾案，涉及11名檢察官，法務部檢察官人事審議委員會21日的會議中，有檢審委員一度提出看法，不過，因法務部將不設底線重啟調查，多數委員決議維持討論檢察官考績的原議程，待調查結果出爐後再討論翁案。

檢審會21日的會議主要討論2020年度全國檢察官考績、職務評定事項，27日並加開臨時會繼續討論，不過，翁茂鍾案調查報告深受各界矚目，也被檢審委員提議是否提案討論，不過，法務部已定調重啟調查，多數委員決議待調查結果出爐後再討論翁案。

(中時 )