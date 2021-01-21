牡丹鄉大梅部落休耕狀態達50年之久，大梅社區發展協會理事長姆拉嫩見狀直嘆可惜，近來帶頭養黃牛盼刺激經濟產值與觀光效益。（謝佳潾攝）

牡丹鄉大梅部落休耕狀態達50年之久，大梅社區發展協會理事長姆拉嫩見狀直嘆可惜，近來帶頭養黃牛盼刺激經濟產值與觀光效益。（謝佳潾攝）

大梅部落是牡丹鄉最靠近平地的部落，也是鄉內耕地條件最好的，但因人口老化加上外移嚴重，休耕狀態達50年之久，四處可見大片荒田，大梅社區發展協會理事長姆拉嫩見狀直嘆可惜，近來帶頭養黃牛盼刺激經濟產值與觀光效益。

姆拉嫩指出，大梅部落有許多良田，但因休耕過久加上人口老化、外移，不少良田都成了荒田，現今僅剩零星戶種火龍果，放眼望去多是雜草叢生，其實部落在沒有開發、無汙染的狀態下，結合友善農耕發展觀光是有經濟效益的。

「所以我決定養牛。」姆拉嫩笑說，目前部落真的是老人家居多，要長輩再扛鋤頭種田也是種負擔，因此在畜試所的協助下，決定嘗試圈養台灣黃牛保種，一來放牛吃草輕鬆又能活用農地，二來可打造往日農村景象發展觀光。

姆拉嫩率先養2頭黃牛，而後有6名族人認同他的看法跟上圈養腳步，目前圈養牛隻有逾10頭，他說，以圈養面積3、40甲來看，若加入的人愈多，未來的經濟產值非常可觀，因為不僅是觀光產業而已，也能做二級加工輸出端。

他強調，若能延伸成「林下經濟」，那對部落的幫助會更大，畢竟會有專業團隊進行輔導，發展面相會更廣，且經營成本也會降低，所以他盼族人能一同努力把黃牛養起來，讓外界看見大梅的不一樣，並富有創生與創新的能力。

(中時 )