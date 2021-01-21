華山基金會21日上午在台南市東區東寧里活動中心，舉辦「幸福家不動產揪團做愛心，溫暖孤老除夕夜」活動。（華山基金會提供／李宜杰台南傳真）

農曆春節將至，華山基金會發起「2021常年服務暨第18屆愛老人愛團圓」公益計畫，幸福家不動產創辦人李應吉因認同華山服務理念，連續3年號召全體員工，響應春節年菜。華山基金會21日上午在台南市東區東寧里活動中心，舉辦「幸福家不動產揪團做愛心，溫暖孤老除夕夜」活動，台南市長黃偉哲也到場參加，與創辦人李應吉、阿公阿嬤們提前圍爐迎新春，現場氣氛溫馨和樂。

活動開場由小牛頓幼兒園小朋友帶來精彩表演，幸福家不動產更準備3年來和站長一起訪視與送年菜的服務影片，與現場來賓及員工分享。李應吉得知今年年菜因疫情關係，造成募款不易，更是大力號召員工一起認助年菜，共計募得430份，期盼每位長輩都得以拿到年菜好好過年。

黃偉哲也肯定幸福家不動產之公益理念，偕同長輩一起將發糕回贈給李應吉，阿公阿嬤們也展現拿手好菜讓大家品嘗，一起圍爐感受年節氣氛。李應吉說，即使2020年因疫情緣故，房仲業景氣一片慘淡，但仍堅持回饋社會，因這不僅僅是一份社會責任，更藉此拋磚引玉，期盼各界都能伸出援手，積小善成大善。

而華山基金會為照顧在地弱勢長輩，目前在台澎金馬成立約400個愛心天使站，服務近3萬名長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。

華山基金會也發起「愛老人 愛團圓」公益行動，大台南地區預計募集2600份年菜，在年前送給區域內弱勢獨居長輩。華山基金會期盼，愛心團體一同投入協助並支持響應，讓長輩能過個好年。愛心專線：（06）250-0062 吳站長。

(中時 )