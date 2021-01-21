廣德海鮮餐廳桃園大興店因有確診者足跡，20日至22日都暫停營業消毒。(蔡依珍攝)

廣德海鮮餐廳桃園大興店因有確診者足跡，20日至22日都暫停營業消毒。(蔡依珍攝)

廣德海鮮餐廳桃園大興店因有確診者足跡，20日至22日都暫停營業消毒，取消電話更是接不完，光本周就取消超過50桌，曾姓老闆娘接電話接到手軟，不諱言很想逃避，豈料忙碌中就有訂位電話，強調：「桃園人要挺桃園人，我們是要來用餐的！」累積的情緒當場潰堤，她晚間也在臉書分享這件事，強調會繼續努力。

「取消電話都沒哭，暖心電話當場就崩潰了！」曾姓老闆娘說，今天接的電話9成都是取消，光本周的訂桌就消失51桌，年菜也紛紛退訂，「全部取消光了」，接電話接到語無倫次，讓她很想逃避，知道客人擔憂 ，還是硬著頭皮堅強拿起電話。

「我覺得桃園人要挺桃園人，我們是要來用餐的！」曾姓老闆娘說，晚間原本有通電話，預料也是要取消，結果對方竟問營業時間，要帶6大2小到店用餐，連聲要他們加油，讓她緊繃的情緒當場潰堤哭成淚人兒，連下一通電話都無法接聽。

曾姓老闆娘說，她也收到很多鼓勵的訊息，「這輩子收到最多『加油』的時候！」她深知確診者如果知道自己生病，不會到廣德用餐，不會責怪，只祈禱這段時間有到店用餐的客人都能平安渡過，也能體諒取消者的難處，苦笑說下周應該會湧入不少來拿回訂金的客人，「記得之後要想起廣德，再來捧場就好！」

曾姓老闆娘說，因為連續消毒數次，目前店裡仍有消毒水味，22日會再度大掃除，並以高溫殺菌將餐具重新清潔一次，暫時還不會營業，最快也要周六才會重新開張，笑言已有來客預約周六訂餐，將會是最安全、最乾淨的環境。

(中時 )