董智森怒譙王浩宇不要臉（中時新聞網YOUTUBE）

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，仍不改高分貝評論時事作風，他今天PO出一張由「政治大學選舉研究中心(ESC NCCU)」一名研究助理所製「罷免投票年齡層對比圖」，分享該貼文並質問「是我做不好，還是韓粉集結？」，引起爭論。有網友痛批，「被罷免不知檢討又扯韓粉，真的沒救了」。

政大選研中心一名研究助理(Jiasin Yu)20日在臉書粉專「統計的日常」貼文，秀出2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜在中壢的催票率，與2021年王浩宇罷免案，同意票催票率對比。粉專稱，「到底是藍營催票率高，還是都會的中間選民要教訓王浩宇，民眾可從這張對比圖，嘗試判斷看看。

桃園市議員王浩宇臉書。(圖/翻攝自 王浩宇臉書)

而王浩宇也在臉書轉貼該對比圖，並提到，「是我做不好，還是韓粉集結？我想數字蠻清楚的，只能說，我真的對地方盡心盡力。我尊重制度，但問題罷免我的是我過去的支持者，還是本來就不支持我的人？靠8%當選的議員，有甚麼能力對抗其他幾個優勢議員的集結動員？大家應該思考」。但王浩宇過一段時間後，疑似已將此文改為非公開貼文，消失在他臉書版面。

對於王浩宇所言，網友紛紛留言回應，「被罷免又扯韓粉，你真的沒救了」、「盡心盡力鬼話連篇」、「三小都韓粉，那請問菜市場口小黑懷孕，你也要說韓粉？」、「要大家一起思考…為什麼中壢人要罷免你？」、「不要理它」、「到底要蹭韓國瑜到什麼時候，被罷不知檢討還在扯韓粉，有夠悲哀」。

網友留言。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)