「2021富邦盃台灣12強少棒大賽」預賽第2天，首戰由昨日擊敗台東豐田的地主東園對上南投新街，東元靠著先發投手莊昀融，6局用79球完投僅失1分，加上打線高浚祐繳出3支3，最終以5比1拿下二連勝，以分組第一之姿挺進4強。

東園總教練賴敏男對於莊昀融和高浚祐的表現都給予高度肯定，表示投手完成教練佈達的任務，節省用球讓接下來的調度較為輕鬆，而高浚祐除了打線發揮，二壘守備也很穩定，幾次關鍵球都成功化解，表現優異。東園闖進4強後，賴敏男說，對於接下來的賽事期許，就是希望能在星期天的冠軍戰中亮相。

第二場「桃園內戰」由仁善對上中平，中平派出饒又語先發登板，雖然第1球就被敲安，但他隨即回穩，整場比賽只被敲出3安，隊友則在3局靠串連安打先馳得點，接著5局同樣是安打先拿分，再靠仁善致命失誤，投出暴投又發生捕逸，最終4比0勝出。

中平總教練李國強表示，今天守備相當經典，「我們這批球員的球風就是很穩，今天發揮超乎水準，但什麼時候會爆掉不知道，不過從之前的盃賽都拿第三名，再到傳福盃第二名，在在證明他們逐漸在成長了。」

第三場同樣也是桃園隊伍的對決，由龜山對上大勇，龜山此役派出4位投手，其中中繼的邱澤登板1.2局沒有失分拿下勝投以外，在打線方面也有所發揮，繳出3支3，最終龜山以7比3勝出。

東園莊昀融完投勝新街。(中華棒協提供)

龜山總教練李政達表示，可能因為自從徐生明盃後，就近2個月沒有比賽，加上北部天氣不佳，時常在地下室練習，來到富邦盃的第一場比賽打起來稍微綁手綁腳，直到後面才逐漸回穩，他透露本屆投手陣容完整，也讓他有信心。

最後一場比賽由雲林文昌對上台中上楓，文昌此役局局都有分數進帳，其中第4局更是把握對手換投頻頻敲安，灌進5分大局，最終以12比5奪勝。

「我給球員100分！」文昌總教練張裕耀坦言，先前球隊經歷傷兵潮，還有遇到不少問題，但這場比賽已經完全恢復，球員表現出教練要求的東西，尤其是「重砲捕手」的廖禹綸還打出3支3讓他相當驚豔，廖禹綸也滿意今天自己的表現，還透露自己最喜歡富邦悍將，本來就很期待來打富邦盃，「最喜歡林哲瑄和張進德！」

軟式組部分，新北民安以7比2擊敗台北建安，以二連勝率先進入冠軍戰，新北中港5局提前以12比2扣倒台東長濱。

今年富邦盃除了賽事以外，冠名贊助商富邦金控也特別結合本業金融職能，為少棒球員設計專屬「理財教室」課程，利用三天預賽後的空檔，安排了2小時的理財基礎課程，課程中將包含如何辨別想要跟需要、記帳、信用、存款複利等觀念，希望所有的小選手參與本次賽事除了切磋球技之外，也能建立正確的理財知識跟健康的金錢價值觀，對此中平總教練李國強就表示非常感謝，讓小朋友懂得理財的重要性，「真的很用心。」

上完課以後，龜山的邱澤說收穫很多，課程很有趣，還能看到沒看過的外幣，對於歐元、英鎊印象深刻，中平游擊手彭成安也說，學到更多存錢的技巧，更懂得如何儲蓄，感覺很有幫助。

參加理財教室的小選手接觸到外幣都感到新奇。(中華棒協提供)

(中時 )