原PO貼出他和鎖匠的對話，聽到報價後甚至幽默地回覆鎖匠，「那不用了，我還是把門撞掉就好了」。(圖擷取自爆廢公社公開版)

情急之下趕著出門，卻忘記帶上最重要的鑰匙，相信這是大家都有過的經驗，一名網友分享，日前他將鑰匙忘在家，只好求助於鎖匠，但對方開價4000至5000元，讓他認為不合理，不過網友見到大門照片後，直說會這麼貴是有原因的。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，出門返家後，發現自己忘記帶鑰匙，第一個想到的方法就是找鎖匠，沒想到鎖匠師父看到大門照片後，便表示，這種鎖要開有難度，接著報價4000至5000元，讓原PO嚇一跳，趕緊拒絕對方，並幽默地說，「那不用了，我還是把門撞掉就好了」。

想來想去，原PO還是相當疑惑，便發文詢問網友，「是我不懂行情還是怎麼了？開個鎖要4、5千塊，真心覺得我家的門一片也沒這麼貴」。貼文發出後不少網友笑虧，「男子漢說話要算話，把門撞壞再拍照傳給師傅！！」、「記得附上撞掉的照片」、「等你撞開，醫藥費恐怕不只4、5000了！」

不過就有網友指出，這種鎖相當難開，「這種鎖爆幹難開，以前被鎖在門外叫了3到4個鎖匠，只有一個會開...」、「防火門的鎖不便宜喔」、「1個鎖2千5，你鎖了2個4、5千合理，這鎖超難開」。而據《東森新聞》報導，有鎖匠表示，這種鎖叫做葉片型，由於構造特殊，要開起相對有難度，價錢自然不便宜。事後原PO更新表示，幸好有人在家可以幫他門開，會發文只是博君一笑，沒有不尊重專業。

(中時新聞網)