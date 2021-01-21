每個人的性格各不相同，對命運有著不同程度的影響，也讓此生擁有不同的使命。星座運勢專家艾菲爾老師於FB粉絲團分享12星座這輩子的財運與使命，只要能知道自己的使命，就能夠讓生活更有重心；另外艾菲爾老師進一步分享，每個人的財運、金錢觀其實在出生時就已決定，像是金牛座、獅子座、天蠍座都因為節省的個性而累積大量財富，令人羨慕！

▍白羊座

春天出生的白羊座性格謙遜、溫和，但心底也同時存在著較自我、冷漠的那面，今生上天賦予你的使命是拋下自我，學會看懂他人的需要，適時地伸出援手幫助他人；財運、金錢觀方面，白羊座可說是個「散財童子」，花錢慾望大於賺錢，不過財運算是相當不錯，工作上可以賺不少錢，但總是有多少錢就花多少錢，因此難以存錢。

▍金牛座

沈穩、敏銳又務實的金牛座，是生來自我主宰的星座，這輩子上天賦予你的使命是完全地成就自己，努力讓自己的人生發光發熱，命運因你而燦爛；財運、金錢觀方面，存錢是金牛座累積財富的來源，雖說性格不至於一毛不拔，但只願意把錢花在刀口上，認為金錢可以換得更好的效益，懂得理財的你，肯定能為你帶來可觀的財源。

▍雙子座

雙子座通常有多種不同面向的性格，在社交上堪稱可以做到八面玲瓏，卻較少機會能好好認識自我，此生上天賦予你的使命是洞悉自己最原始的模樣，才能在社會上發揮真正的影響力；財運、金錢觀方面，帶有點小聰明的雙子座，喜歡用各種方式賺錢，但也容易把錢花在找新鮮感上，賺錢對雙子來說雖容易，卻也容易存不到錢。

▍巨蟹座

一向待人公正、客觀的巨蟹座，能理性地看待任何事物，今生上天賦予你的使命是用細膩、深厚的情感，關懷周遭的人，使他人感受世界有溫情，能讓自己更上一層樓；財運、金錢觀方面，巨蟹座從來不必擔心賺錢這件事，但要注意的是，巨蟹一旦心情波動過大，就容易衝動消費，使存款大失血，用理性看好自己的荷包，如同用理性看待外界。

▍獅子座

獅子座的性格儘管很強勢，但甘願無私地為他人付出，這輩子上天賦予你的使命是用自身強大的能力，提攜身邊友人；財運、金錢觀方面，獅子座的財運要到中年才能走向富貴之路，吃過苦頭才懂金錢的重要性，往後財運越走越亨通，加上不亂揮霍的性格，讓獅子累積的財富相當可觀。

▍處女座

人格特質幾乎是完美主義者的處女座，不管任何面向都十分認真，此生上天賦予你的使命是用可靠的行動力助旺親人，獲取快樂的泉源；財運、金錢觀方面，處女座事業心強，不甘於安逸現狀，工作總是毫不懈怠，也因此能為自己創造出源源不絕的財富，謹慎的個性也容易達到收支平衡，財運可說是令人稱羨。

▍天秤座

平凡、和諧的天秤座，心底經常有著非善即惡的極端想法，通常較少有圓融的中間值，也因此看待他人較犀利、嚴格，這輩子上天賦予你的使命是要你追求幸福，在任何事上不需要過度執著，偶爾將嚴厲的那面放開，會讓自己的心靈充滿幸福感；財運、金錢觀方面，凡事講求公平的天秤座，金錢觀自然也要收支平衡，懂得賺錢也懂得花錢享受，加上人脈廣，自然也讓錢脈暢通。

▍天蠍座

看似頗有城府的天蠍座，其實天性善良、纖細，對待身邊的人十分有熱忱，不像外界所說的心眼麽小，今生上天賦予你的使命是要你用異於常人的洞悉力，成為親友間的心靈導師，適當提供有建設性的建議，解決他人心頭之苦；財運、金錢觀方面，天蠍座的賺錢本能相當不錯，投資上也常有高效益，再加上天蠍是出名省錢，人生以省錢為最上之策。

▍射手座

富冒險心、樂於追求刺激與新鮮感的射手座，像是個人信仰般給予自己力量，做任何事都有無比衝勁，即便如此，卻仍有遇到瓶頸的時刻，這輩子上天賦予你的使命是要你不斷超越極限，用智慧、樂觀的生命態度，突破一層層極限，推上巔峰；財運、金錢觀方面，本身就是幸運代表的射手座，財運來自本身的樂觀進取，偏財運也偶爾出現，但有時出手容易過度大方，需多注意。

▍摩羯座

擁有自己一套思考模式的摩羯座，想法時常讓他人另眼相看，如此聰明的腦袋，必然得做出點貢獻，此生上天賦予你的使命是實現自我價值，利用強大的實踐能力與理性的頭腦，為社會提供福祉、履行職責；財運、金錢觀方面，摩羯座的財運幾乎完全來自本身的努力打拚，用勤奮來換取金錢，鮮少有偏財運，且凡事精打細算、用錢有規劃的你，是非常會存錢的代表。

▍水瓶座

擁有知性、冒險家性格的水瓶座，對任何事保持懷疑、不輕易相信的態度，但同時也對身邊的人富有同胞愛，今生上天賦予你的使命是找回靈魂自由，經常為身旁的人散播快樂因子而失去自我，忘了自己原來也需要快樂；財運、金錢觀方面，水瓶座通常對金錢沒有太大慾望，覺得錢夠用就好，愛把錢投入在公益活動上，常使自己手上的錢所剩無幾。

▍雙魚座

多愁善感、悲天憫人的雙魚座，只要有人向你開口，你通常不會拒絕，幾乎是照單全收，但也因此常捲入跟你無關的事端中，這輩子上天賦予你的使命是學會適時拒絕他人，方能使對方成長，一昧的當濫好人，有時是抑制對方進步的開端；財運、金錢觀方面，雙魚座的財運經常有波動，時而積極賺錢、時而怠惰成性，再加上雙魚的用錢觀憑的是「感覺」二字，感覺對了，同時口袋也空了。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)