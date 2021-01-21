雲門舞集前首席舞者吳義芳（左2）、編導羅北安（左3）及演員林美秀（左4）評選舞者。（劉宗龍攝）

在舞台唱跳婚姻事，綠光劇團《結婚！結昏？辦桌》今年迎接第3度搬演，將舞蹈音樂全面升級，公開招募舞者短短10天，就湧入248名應徵者。舞者甄選舉辦數日，讓劇團排練場如成選秀節目，聚集各路舞蹈好手，徵選者摩拳擦掌，接力上演水袖漫舞、彩帶搖曳、熱力街舞等各式舞風，為甄選更添可看性。

投身舞蹈超過30年的雲門舞集前首席舞者吳義芳，此回擔任編舞。他表示，因劇情傳達人與人間濃厚的情感，需要比較成熟的舞者，能反覆咀嚼肢體表現，從身體感受加入劇本賦予的情感，讓看的人感受溫暖與共鳴，「身體的感受力是很重要的，有感受，才能即時性分享，渲染快樂與悲傷。」

甄選過程中，應試舞者們先是跟隨示範舞蹈片段，試跳一段舞步，再行個人才藝展示。有來自各校戲劇及舞蹈系的學生、舞者、演員等，也有廣告模特兒、選秀綜藝節目優勝者這些來自各領域的應試者，抱持對音樂劇的熱忱，特地前來徵選。21日甄選中，則由舞者出身、將在戲中飾演綜藝團團長夫人的金鐘影后林美秀擔任客座評審。

林美秀表示，自己首要評選標準在於表情，「聽到結婚喜事，大家先想到的是很快樂的情緒。因為我是演員，舞蹈有基礎外，我會特別在意表情。看到能展現活潑、快樂的舞者，就會特別有印象。」

編導羅北安表示，如果表演者沒有感情，就只是工匠，藝術就是要呈現感情，「譬如說有時要配著歌詞：『這樣的問題有誰能回答？』跳出對婚姻的懷疑，有時又要呈現害羞等不同的感情。舞者要能在情境裡面，用身體講故事，感情能出來，有時比技巧還重要。」期待最終入選舞者能跟著全新編舞編曲，比照百老匯等級製作，讓人感受台灣原創音樂劇魅力。

綠光劇團《結婚！結昏？辦桌》將於1月26日公布舞者入選名單。

(中時 )