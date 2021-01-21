曾以《當一個人》獲金馬獎最佳動畫短片的導演黃勻弦，去年和動畫導演廖珮妤共同以動畫《山川壯麗》，獲洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎。因該獎具有美國奧斯卡獎認證資格，今年《山川壯麗》也將與來自國際的96部作品競爭，角逐奧斯卡動畫短片獎入圍名單。

動畫以改編版國旗歌悠悠開場，一幅幅真實世界畫面，卻不如原有歌詞「山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄......」所願景般美好。不快樂的女孩黃小山，就是生長在這樣的環境中，大人建構的世界令她生厭，卻怎麼也發不出自己的聲音。

黃勻弦表示，這部短片靈感源自台灣特殊的政治狀態，小山就像是台灣，「是給自己人的短片。」洛杉磯國際短片電影節得到首獎時，其實令她們十分意外，「外國評審真的會懂我們說的嗎？他說他們懂。在試映後，則是海外華人反應比較踴躍，他們對國家的認同與渴求度更高。」

黃勻弦出身彰化，從小過著和父親在廟口擺攤賣捏麵人的日子。拍攝動畫，也是為了尋找捏麵人在現代的新可能。2013年開始自己捏偶，準備拍攝第一部逐格動畫《巴特》。2016年以《巴特》入圍金馬獎最佳動畫短片獎，2018年則以《當一個人》奪金馬獎最佳動畫短片獎，《山川壯麗》如今更將進軍奧斯卡獎。

黃勻弦表示，要在96部優秀作品中競爭並非易事，預估不太可能前進奧斯卡獎，但能有達到門檻的機會已經心滿意足。目前也正努力籌畫新的動畫長片。

台灣動畫近年屢在國際受矚目，如動畫導演邱士杰，就曾以動畫短片《基石》獲亞特蘭大電影節最佳動畫，因該獎項同樣具奧斯卡獎認證，因而有機會在2019年時，與來自各國的65部作品競爭，入選當年奧斯卡獎最佳動畫短片資格。雖最後未能躋身最終入圍名單，但如今再有《山川壯麗》創新例，也令業界為之振奮。

(中時 )