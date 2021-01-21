新冠肺炎疫情嚴峻，國內爆發院內感染，並開始延燒到社區內家庭零星感染案例，全台民眾再度神經緊繃，更有金融業開始備戰。金管會銀行局副局長黃光熙21日證實，因應疫情已有「1家外銀子行、8家外銀在台分行的部份人員開始居家辦公」。

黃光熙指出，其實2020年疫情爆發後，金融機構為了營運不中斷，就一直有做營運調整規劃，有些金融機構從當時到現在一直都保持部份員工居家辦公、彈性上班，並不是只有這幾天才開始。

黃光熙表示，各大金控或旗下子公司也一直實施各項防疫機制，像是提供酒精洗手、量測體溫、戴口罩等防疫措施，都一直持續實施中。由於各金控彼此營運規模與性質相異，因而也會有不同程度防疫措施，金管會都持肯定與尊重態度。

金控業者表示，隨著英國出現變種病毒後，就已經開始重新擬定「營運不中斷持續計畫」，包括著手規劃異地備援、取消50人以上集會等，隨時作好準備，以防國內疫情忽然惡化措手不及。

2020年開始爆發疫情後，金管會就曾針對銀行採取五大項加強防疫措施，包括：一、對辦公環境及營業場所進行消毒、二、總行充分協助各營業單位並提供防疫物資外，也須在尊重員工意願原則下做工作人力調度。

三、各銀行依據「金融事業機構災害防救作業要點」規定訂定災害緊急應變措施，由總經理擔任災害緊急應變小組的召集人，建立指揮中心，監測各種可能情況、四、海外據點因應疫情的最新情況，包括員工健康情形、開始營業日期、上班方式等，並定期回報、五、如有確診病例或國內外據點改變辦公方式，均要立即電話通報金管會。

(工商 )