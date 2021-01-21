熱愛跑馬拉松的26歲翁小姐，為先天心室上頻脈患者，因心律不整飽受困擾，心跳曾達每分鐘180下以上。（張妍溱攝）

熱愛跑馬拉松的26歲翁小姐，為先天心室上頻脈患者，因心律不整飽受困擾，心跳曾達每分鐘180下以上，無法從事激烈運動，經台中榮總醫療團隊，建議採低輻射3度空間立體定位儀執行手術，並輔助冷凝電燒管治療，在沒有損傷正常傳導路徑，同時改善病灶，解決心律不整問題。

患者翁小姐指出，自18歲開始，若太疲勞或情緒不穩，心律不整情況嚴重，心跳曾達每分鐘180下以上，有１次參加半馬的馬拉松竟反覆心律不整，送醫急救，考慮電燒灼手術可能引起心臟正常傳導路徑的受損，接受冷凝電燒灼導管治療病灶，獲得改善。

中榮總心臟電氣生理科主任謝育整醫師指出，翁小姐心律不整原因，主要是心臟不該產生信號的部位產生了電流訊號，但因靠近心臟的正常傳導路徑（房室結），若是電燒手術相當冒險，3度空間立體定位系統可使用在複雜性心律不整治療。

醫師李政鴻說，傳統電燒灼治療使用發熱的射頻能量，用來破壞不正常的心肌傳導組織，若病灶位於心臟正常傳導路徑附近時，可能同時損及正常傳導路徑，造成併發症，而使用新型的冷凝燒灼導管，若不慎凍傷正常的迴路，只要馬上回溫，幾乎都可以回復，安全性提高。因此結合上述二項技術，對於病人罹患高風險心律不整，將使手術更為安全，也提升治療成功率。

台中榮總院長陳適安表示，低輻射立體定位電燒灼手術，對於常見的心室上頻脈使用低輻射立體定位技術，2021年共服務22位成人患者，輻射曝露量較傳統手術大幅降低約90％，使得年輕心律不整族群可以在極低輻射線的曝露下，精準完成定位及手術，將此技術持續服務中南部地區的心律不整患者。

(中時 )