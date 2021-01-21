部分國民黨縣市首長發出「桃園限制令」，民進黨呼籲國民黨，應立刻停止政治操作和製造莫須有的恐慌，國民黨反問，國防部剛發布「避桃令」，堅稱要超前部署，怎不見民進黨以同意標準批評國防部？雙標的毛病一犯再犯，呼籲民進黨勿把防疫當政治議題操弄。

國內新冠疫情升溫，桃園部立醫院爆發群聚感染，確診者足跡多集中在桃園一帶，繼國防部率先要求官兵，非必要不得去桃園後，澎湖縣、雲林縣、苗栗縣等縣市政府也相繼宣布府員工應減少到桃園出差，遭綠營質疑「製造對立」。

國民黨發言人陳偉杰表示，對於民進黨刻意放大、抨擊澎湖等幾位縣長提醒民眾非必要勿進入桃園，說是「製造對立」，他反問民進黨，國防部才剛發布避桃令，堅稱要超前部署，怎不見民進黨以同樣標準批評國防部？雙標的毛病一犯再犯，做賊喊捉賊就是最壞示範。

陳偉杰強調，目前國內疫情明顯升溫，防疫應視同作戰，但此戰非口水戰，呼籲民進黨，勿把防疫當政治議題操弄，面對疫情可能捲土重來，中央地方應團結防疫，請把力氣花在防疫宣傳，勿再亂噴口水。

(中時 )