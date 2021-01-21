7-11宣布即日起桃園全門市禁止內用。(圖/翻攝網路)

今統一超商開第一槍，宣布桃園全門市取消座位區，而萊爾富也隨後跟進。(非當事店家/示意圖/萊爾富提供）

桃醫爆發院內感染，甚至已擴散到社區，為防堵疫情擴大，統一超商宣布，即日起，桃園市所有門市座位區將暫停開放，為了避免群聚，及維持社交距離，此外，桃園市鄰近醫院的所有門市，洗手間也暫不開放。而萊爾富也跟進，表示即日起，桃園市全門市的座位區將暫停開放。

統一超商開了第一槍，萊爾富也跟進，桃園市全門市的座位區將暫停開放。另外，全家則是升級相關防疫措施。全家表示，依照指揮中心公布的確診者足跡，附近的全家便利商店，該門市一天至少會消毒6次，另外，超商內的熟時區、座位區、洗手間、FamiPort以及ATM，只要是民眾會密集接觸到的設備，都會加強消毒頻率，更要求超商店員上班時全程佩帶口罩，將防疫工作做到最完善。

另外，桃園好市多南崁店、中壢店也在今宣布，用餐區座位減半，為的就是拉出安全距離，另外，好市多桃園兩家分店，所有的門把及推車都會固定消毒，請民眾安心使用。

消息一出，網友大力讚賞這樣的作法，「觀念正確」、「認真覺得可以擴大到全台」、「非常時期！支持！」，此外，還有人建議，應把門市外的桌椅也一併收起來，「把店門外的桌椅也收起來，太多人坐著休息飲食」，最後仍有網友貼心替醫護打氣，「希望桃園市民能撐過去，桃園醫院醫護加油，辛苦了」。

(中時新聞網)