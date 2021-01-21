【政新鮮】顏寬恒也怒了 開譙他、她、它(攝影剪輯/范佐意、陳科廷)

民進黨強行進口萊豬，引發台灣民眾譁然，前台中立委顏寬恒接受中時新聞網專訪時指出，蔡英文政府這樣子情形造成民眾困擾，而因為他們雙重標準，自己過去都曾反對過萊克多巴胺，如今政策髮夾彎，「連自己的支持者都沒辦法幫他們擦脂抹粉」，怒轟如果都不要進口萊豬，不就都沒事了嗎？

顏寬恒表示，萊豬這個議題基本上全台超過8成的民眾都反對，但是民進黨卻仍執意推動，這不僅造成多數民意的不滿，就連他們自己的支持者都不明白該如何為民進黨辯護，因為過去民進黨自己在野時就是最反對萊克多巴胺的一群人，「政府抵抗不了壓力就下台」，這些自己說過的話，部長、市長以及總統，你們都忘記了嗎？

顏寬恒也當爺爺了，他表示為人父母、長輩，都會擔心小朋友會不會吃到萊豬，在家中可能還有辦法控管，但出了門、到學校以後呢？這些都是會擔心的。而這些問題這麼錯綜複雜、天怒人怨，但回到最基本的一件事，如果不進萊豬不就通通都沒事了嗎？

大家都說民進黨雙標，過去說萊克多巴胺是毒，現在卻執意要進，但顏寬恒表示，這也不能怪民進黨雙標，「畢竟他們對自己的道德標準就是比較寬」，他們說得都對，不允許其他人批評，但事實、民意就擺在眼前，8月的萊豬公投，民進黨就會知道他們錯得多麼得離譜！

(中時新聞網)