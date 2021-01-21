每位顧客都需在入口處排隊等待工作人員發放「快速通關手環」入場。（吳康瑋攝）

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，但日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，仍吸引大批排隊人潮，更有人搶瘋頭，一買就買超過萬元的商品，走出店後，還大呼划算、賺到了，經詢問後才知道，原來婦人買了好幾盒的「日本草莓」，而且跟賣場一比，足足便宜近六折，讓她失心瘋大買特買。

唐吉訶德「DON DON DONKI」為日本最大型的連鎖便利百貨，商品種類無奇不有，記者實際至賣場查看，發現業者已禁止臨時排隊入場，要求每位顧客都需在入口處排隊等待工作人員發放「快速通關手環」入場，手環上寫著日期與入場時間，民眾需要領取手環後，才能在指定時段進店，現場長長人龍，每個人都需要等超過一個小時，每位排隊民眾不免都露出疲倦的神情。

一名黃姓婦人受訪指出，自己一家老小戴口罩排隊等了老半天，直到拿到手環後，才知道無法立即入場，感到萬分無奈，她抱怨，一家人沒吃飯、挨餓排隊，還要等到晚上才能入場，覺得不符合成本，但也有民眾開心的提著2大袋的戰利品走出店門。

一名劉姓婦人透露，自己買了破萬元的年節商品，包括幾盒草莓跟滿滿整袋的糖果，由於店內商品大多比百貨公司便宜很多，除了日本特色的納豆等食品，連牙刷、洗面乳都比國內大賣場便宜幾十塊，所以自己很能接受排隊等候入場。

(中時 )