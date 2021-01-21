據彭博社20日消息，中國大陸駐美國大使館推特官方帳號在發布一篇涉及中國新疆政策的推文後，其帳號就被推特公司封鎖。對此，大陸外交部發言人華春瑩21日回應稱，對推特公司此舉不解，希望推特公司能不要在這個問題上顯示出雙重標準，要加強甄別，分清什麼是虛假信息，什麼是真相。

彭博社的消息稱，自當地時間1月8日以來，大陸大使館帳號一直沒有發佈過任何新的消息。

華春瑩在外交部例行記者會上表示，已注意到推特公司對中國駐美使館帳號採取限制措施，也注意到網上對於推特公司一些管理規則表示關注。中方在這方面也存在關切。

她表示，美國社交媒體上存在和活躍著大量陰謀論和虛假信息，其實美國也深受其害，受到了一些很負面、很嚴重的影響。而中國也是一個很大的受害者。

華春瑩稱，在社交網路上有很多針對中國的虛假的、炒作的信息，中國使館當然有責任和義務去澄清事實，說明真相。

她說，中方對於推特公司因為這個原因對中國駐美使館帳號採取限制措施表示不解，希望推特公司能秉持客觀公正的原則，不要在這個問題上顯示出雙重標準。

(旺報 )