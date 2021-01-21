後疫情時代到來，防疫得當的台灣終於浮出水面被看見，對此，鴻海集團創辦人郭台銘21日在參加模具公會三十周年慶時，以模具公會創會理事長身份接受採訪，談到後疫情時代台灣的產業機會，他樂觀以待，揚言台灣的產業機會就像是早上五點半的太陽，即將旭日東升。

TESLA燃起電動車的市場魂，在TESLA供應鏈中搶下不少席次的台灣廠商，也被認為極有機會大啖TESLA商機，不光是TESLA，連APPLE CAR也傳台灣有份。

對市場盛傳鴻海已打入APPLE CAR供應鏈，郭台銘並未對號入座，只以「不在其位不謀其政」，同時公司一向政策就是不評論單一客戶，輕輕帶過。

不過，談起TESLA的成功，郭台銘倒是滔滔不絕，他強調，任何產品要成功，先決條件就是要接近市場，因為市場會決定產品的未來，據此，郭台銘也鐵口直斷說，特斯拉要在中國上海打造超級工廠，是對的策略。

TESLA在全球掀起熱潮，可以為台灣帶來什麼商機呢？郭台銘直言，全球第一台TESLA就是在台灣打造的，台灣有很多隱形冠軍，只可惜台灣市場小，不太可能在台做整機組裝外銷，所幸半導體、操作介面都是台灣的強項，未來台灣半導體、機械、模具和5G網路，在電動車領域可扮演關鍵要角，落實言之，電動車發展的兩大關鍵就在於電池革命和能源管理，「這對台灣和模具產業來說，都是機會」。

為整合台灣的強項，鴻海打造的MIH電動車平台聯盟已於日前風光登場，雖然郭台銘一再強調自己「不在其位不謀其政」，但還是不忘為MIH電動車平台聯盟打氣，同時也呼籲模具公會會員廠商都來加入MIH電動車平台聯盟，因為在電動車帶動下，「未來模具的生意一定會做不完」。

此外，針對「韓國已打造出最強電動車平台，將成特斯拉最大威脅」一說，郭台銘同樣認為問題不大。郭台銘強調，韓國電動車市場現都由韓國前十大企業把持，不像台灣都靠中小企業，是螞蟻雄兵，韓廠的靈活度和彈性遠遠不及台灣。

(工商 )